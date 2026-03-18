BÉISBOL MAYOR Beisbol mayor Panamá -  18 de marzo de 2026 - 08:10

Béisbol Mayor 2026: Partidos para hoy miércoles 18 de marzo

Repasa el calendario de partidos programados para este miércoles 18 de marzo en el Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026.

Béisbol Mayor 2026: Partidos para hoy miércoles 18 de marzo

Béisbol Mayor 2026: Partidos para hoy miércoles 18 de marzo

FOTO / FEDEBEIS

Repasa el calendario de partidos programados para este miércoles 18 de marzo en el Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026.

La novena de Veraguas le quitó el invicto a Panamá Metro para convertirse en el único equipo en tener pleno de victorias.

Partidos para hoy miércoles 18 de marzo del Béisbol Mayor 2026

  • Panamá Este vs Bocas del Toro en el Estadio Calvin Byron a las 7:00 P.M.
  • Panamá Oeste vs Chiriquí en el Estadio Kenny Serracín a las 7:00 P.M.
  • Coclé vs Chiriquí Occidente en el Estadio Glorias Deportivas Baruenses a las 7:00 P.M.
  • Panamá Metro vs Los Santos en el Estadio Roberto Hernández a las 7:00 P.M. EN VIVO POR RPC
  • Darién vs Veraguas en el Estadio Omar Torrijos a las 7:00 P.M.
  • Colón vs Herrera en el Estadio Claudio Nieto a las 7:00 P.M.
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