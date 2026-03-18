Repasa el calendario de partidos programados para este miércoles 18 de marzo en el Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026.
Partidos para hoy miércoles 18 de marzo del Béisbol Mayor 2026
- Panamá Este vs Bocas del Toro en el Estadio Calvin Byron a las 7:00 P.M.
- Panamá Oeste vs Chiriquí en el Estadio Kenny Serracín a las 7:00 P.M.
- Coclé vs Chiriquí Occidente en el Estadio Glorias Deportivas Baruenses a las 7:00 P.M.
- Panamá Metro vs Los Santos en el Estadio Roberto Hernández a las 7:00 P.M. EN VIVO POR RPC
- Darién vs Veraguas en el Estadio Omar Torrijos a las 7:00 P.M.
- Colón vs Herrera en el Estadio Claudio Nieto a las 7:00 P.M.