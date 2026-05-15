Matthijs De Ligt pasa por el el quirófano y se pronuncia en redes sociales

El holandés Matthijs De Ligt , defensa del Manchester United, ha sido operado de una lesión en la espalda y se perderá el Mundial 2026 que comienza el próximo mes en Estados Unidos, México y Canadá.

El central empezó muy bien la temporada y llegó a ser elegido el mejor futbolista del equipo en noviembre, pero ese mismo mes sufrió una lesión en la espalda que no le ha permitido volver a los terrenos de juego.

Matthijs De Ligt pasó por el quirófano

El jugador, que ha sido operado ya, comenzará ahora su rehabilitación con el objetivo de poder volver a incorporarse al United en los primeros compases de la próxima temporada.

"Desde noviembre lo he intentado todo, poniéndome al límite en cada sesión y explorando cada opción para poder volver a hacer lo que amo, jugar al fútbol. Estoy muy agradecido a todo el mundo que me ha apoyado en este momento tan difícil de mi carrera. Sigo con la misma determinación que siempre de representar al United y poder jugar lo antes posible", dijo De Ligt.

De Ligt es la segunda baja de importancia para la selección de Ronald Koeman después de que Xavi Simons, del Tottenham Hotspur, también se tenga que perder la Copa del Mundo por un problema en la rodilla.