BÉISBOL Beisbol mayor Panamá -  15 de marzo de 2026 - 08:29

Béisbol Mayor 2026: Tabla de posiciones de la jornada 2

Repasa la tabla de posiciones del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026, jornada 2 Copa Cerveza Atlas.

Béisbol Mayor 2026: Tabla de posiciones de la jornada 2

Béisbol Mayor 2026: Tabla de posiciones de la jornada 2

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El Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 continuó su actividad el sábado 14 de marzo con la segunda jornada del torneo, dejando movimientos en la tabla de posiciones y a varios equipos manteniendo un inicio perfecto.

Tras los resultados de la fecha, Panamá Metro, Chiriquí, Panamá Oeste y Veraguas se colocan en la parte alta de la clasificación con récord de 2-0, luego de conseguir victorias en sus dos primeros compromisos del campeonato.

Por su parte, Bocas del Toro, Herrera, Darién y Los Santos cuentan con marca de 1-1, manteniéndose en la pelea en la zona media de la tabla en estas primeras jornadas del certamen.

Mientras tanto, Colón, Coclé, Panamá Este y Chiriquí Occidente aún buscan su primera victoria del torneo y registran récord de 0-2 tras disputarse las primeras dos fechas.

Tabla de Posiciones Béisbol Mayor 2026 | Jornada 2

  1. Panamá Metro (2-0)

  2. Chiriquí (2-0)

  3. Panamá Oeste (2-0)

  4. Veraguas (2-0)

  5. Bocas del Toro (1-1)

  6. Herrera (1-1)

  7. Darién (1-1)

  8. Coclé ( 1-1)

  9. Los Santos (1-1)

  10. Colón (0-2)

  11. Panamá Este (0-2)

  12. Chiriquí Occidente (0-2)

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