Béisbol Mayor 2026: Tabla de posiciones de la jornada 2

El Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 continuó su actividad el sábado 14 de marzo con la segunda jornada del torneo, dejando movimientos en la tabla de posiciones y a varios equipos manteniendo un inicio perfecto.
Por su parte, Bocas del Toro, Herrera, Darién y Los Santos cuentan con marca de 1-1, manteniéndose en la pelea en la zona media de la tabla en estas primeras jornadas del certamen.
Mientras tanto, Colón, Coclé, Panamá Este y Chiriquí Occidente aún buscan su primera victoria del torneo y registran récord de 0-2 tras disputarse las primeras dos fechas.
Tabla de Posiciones Béisbol Mayor 2026 | Jornada 2
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Panamá Metro (2-0)
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Chiriquí (2-0)
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Panamá Oeste (2-0)
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Veraguas (2-0)
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Bocas del Toro (1-1)
Herrera (1-1)
Darién (1-1)
- Coclé ( 1-1)
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Los Santos (1-1)
Colón (0-2)
Panamá Este (0-2)
Chiriquí Occidente (0-2)