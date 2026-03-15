Béisbol Mayor 2026: Tabla de posiciones de la jornada 2

El Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 continuó su actividad el sábado 14 de marzo con la segunda jornada del torneo, dejando movimientos en la tabla de posiciones y a varios equipos manteniendo un inicio perfecto.

Tras los resultados de la fecha, Panamá Metro, Chiriquí, Panamá Oeste y Veraguas se colocan en la parte alta de la clasificación con récord de 2-0, luego de conseguir victorias en sus dos primeros compromisos del campeonato.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Por su parte, Bocas del Toro, Herrera, Darién y Los Santos cuentan con marca de 1-1, manteniéndose en la pelea en la zona media de la tabla en estas primeras jornadas del certamen.

Mientras tanto, Colón, Coclé, Panamá Este y Chiriquí Occidente aún buscan su primera victoria del torneo y registran récord de 0-2 tras disputarse las primeras dos fechas.

Tabla de Posiciones Béisbol Mayor 2026 | Jornada 2