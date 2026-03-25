Las novenas de Panamá Oeste y Panamá Metro se enfrentarán en un duelo candela desde el estadio nacional Rod Carew en la ronda regular del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 Copa Cerveza Atlas.
Line Up de Panamá Oeste vs Panamá Metro en el Béisbol Mayor 2026
Panamá Oeste
- Gerald Chin 2B
- Yeremy Sánchez CF
- Johan Camargo 1B
- Benjamín Bailet LF
- Arod Mackenzie DH
- Mauricio Pierre RF
- Mario Sanjur C
- Carlos Bethancourt SS
- Jean Rodríguez 3B
- Jackson Martínez P
Panamá Metro
- Emmanuel Forte RF
- Abraham Rodríguez LF
- Eduardo Thomas SS
- Rober Mullen C
- José Camargo 3B
- José Aparicio DH
- Ibrahim McKenzie 1B
- Joshua Cedeño 2B
- Luis Rivera CF
- Enrique Saldaña P