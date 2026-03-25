Béisbol Mayor 2025 Beisbol mayor Panamá -  25 de marzo de 2026 - 09:55

Panamá Oeste vs Panamá Metro: Fecha, hora y dónde ver en el Béisbol Mayor 2026

Repasa todos los detalles del duelo que tendrá Panamá Metro y Panamá Oeste en el Béisbol Mayor 2026.

Panamá Oeste vs Panamá Metro: Fecha

Panamá Oeste vs Panamá Metro: Fecha, hora y dónde ver en el Béisbol Mayor 2026

La novena de Panamá Metro recibirá a Panamá Oeste en un choque de altura del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026, dedicado al "Line Up de Estrellas" (Rodolfo Aparicio, Aristides Bustamante, Mauricio Ching, Francisco Gutiérrez, Virgilio Kaa, José Murillo I, Crispín Poveda, Aníbal Reluz V, Manuel Rodríguez y José Solís).

Los metropolitanos vienen de vencer 5-4 a Darién y marchan terceros en la tabla de posiciones con récord de 6-3, mientras que los "Vaqueros" cayeron 2-8 ante Coclé en el Estadio Remón Cantera y son cuartos con 6-4.

PANAMÁ OESTE VS PANAMÁ METRO: FECHA, HORA Y DÓNDE VER EN EL BÉISBOL MAYOR 2026

  • Fecha: Miércoles, 25 de marzo de 2026
  • Hora: 7:00 p.m.
  • Lugar: Estadio Nacional Rod Carew
  • Dónde ver: En vivo por la señal de RPC televisión y el YouTube de RPC Deportes
