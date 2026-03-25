La novena de Panamá Metro recibirá a Panamá Oeste en un choque de altura del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026, dedicado al "Line Up de Estrellas" (Rodolfo Aparicio, Aristides Bustamante, Mauricio Ching, Francisco Gutiérrez, Virgilio Kaa, José Murillo I, Crispín Poveda, Aníbal Reluz V, Manuel Rodríguez y José Solís).
PANAMÁ OESTE VS PANAMÁ METRO: FECHA, HORA Y DÓNDE VER EN EL BÉISBOL MAYOR 2026
- Fecha: Miércoles, 25 de marzo de 2026
- Hora: 7:00 p.m.
- Lugar: Estadio Nacional Rod Carew
- Dónde ver: En vivo por la señal de RPC televisión y el YouTube de RPC Deportes