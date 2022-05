Carlos Ruiz visitó el pasillo de la fama de Deportes RPC

"Poder ver a todas las súper estrellas que han pasado por nuestro país y de verdad que emocionado", mencionó el ex receptor de la MLB Carlos Ruiz.

El recuerdo del primer hit en la MLB

El 8/5/6 ante Pedro Martínez un joven "Calicho" pegó su primer imparable luego de atravesar una mala racha a la ofensiva.

"Por supuesto que lo recuerdo, tenia en ese momento una rachita de 23 turnos sin dar hit, de ahí baje a Triple A y se hicieron los ajustes que había que hacer y ya cuando regresé veníamos con un poquito más de confianza y tuve la oportunidad de enfrentar a Pedro y le di una línea hacía el right field", destacó Carlos Ruiz.

No descarta regresar a la organización de los Phillies

"Me preguntaron si quería ser parte del cuerpo técnico de Ligas Menores y poder apoyar a los cátcher hispanos, ya que tenían bastante talento. No estaba preparado para tomar una decisión en ese momento, no estoy descartando que no voy a volver, me gustaría, claro que sí , pero en su momento se darán las cosas."

El ex receptor de los Filis de Filadelfia de 43 años de edad, Carlos Ruiz, ha sido un All-Star de la MLB, atrapó cuatro juegos sin hits, ganó un campeonato de la Serie Mundial y se convirtió en uno de los Grandes e históricos jugadores de la franquicia.