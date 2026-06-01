Selección de Panamá vs República Dominicana: Fecha, hora y dónde ver EN VIVO el amistoso

La Selección de Panamá juega su segundo partido amistoso previo al Mundial 2026 luego de la derrota ante Brasil.
Panamá y Dominicana cuentan en su historial con 6 enfrentamientos previos por categoría mayor para un balance de 5 victorias para el cuadro panameño, un empate, y un saldo 11 goles a favor para Panamá y 3 en contra.
El último enfrentamiento entre ambos equipos fue por las Eliminatorias rumbo al Mundial de Catar 2022 donde Panamá se alzó con la victoria por 3-0, en un encuentro disputado el pasado 8 de junio de 2021 en el Estadio Rod Carew, en Ciudad de Panamá.
Panamá cierra los partidos amistoso enfrentando a Bosnia y Herzegovina el sábado 6 de junio antes de su debut mundialista ante Ghana.
Fecha, hora y dónde ver la Selección de Panamá vs República Dominicana
Fecha: Miércoles 3 de junio
Hora: 7:45 P.M.
Lugar: Estadio Rommel Fernández Gutiérrez
Dónde ver: A través de RPC y las redes sociales de Deportes RPC y rpctv.com