Selección de Panamá vs República Dominicana: Fecha, hora y dónde ver EN VIVO el amistoso

La Selección de Panamá juega su segundo partido amistoso previo al Mundial 2026 luego de la derrota ante Brasil.

Este compromiso servirá además como despedida del equipo de Thomas Christiansen antes del mundial y como homenaje y despedida de Miguel Lloyd, histórico guardameta del conjunto quisqueyano que jugó en el Árabe Unido.

Panamá y Dominicana cuentan en su historial con 6 enfrentamientos previos por categoría mayor para un balance de 5 victorias para el cuadro panameño, un empate, y un saldo 11 goles a favor para Panamá y 3 en contra.

El último enfrentamiento entre ambos equipos fue por las Eliminatorias rumbo al Mundial de Catar 2022 donde Panamá se alzó con la victoria por 3-0, en un encuentro disputado el pasado 8 de junio de 2021 en el Estadio Rod Carew, en Ciudad de Panamá.

Panamá cierra los partidos amistoso enfrentando a Bosnia y Herzegovina el sábado 6 de junio antes de su debut mundialista ante Ghana.

Fecha, hora y dónde ver la Selección de Panamá vs República Dominicana

Fecha: Miércoles 3 de junio

Hora: 7:45 P.M.

Lugar: Estadio Rommel Fernández Gutiérrez

Dónde ver: A través de RPC y las redes sociales de Deportes RPC y rpctv.com