Clásico Mundial 2026: ¿Cuántos Grandes Ligas estarán con Panamá?

La noche del jueves 5 de febrero se conoció el roster de la novena de Panamá para disputar el próximo Clásico Mundial 2026 , en una transmisión de MLB Network.

Entre dudas e incertidumbre por el permiso del seguro ante las lesiones sufridas por nuestros Grandes Ligas en el 2025, se conoció que todos estarán a disposición del mánager José Mayorga, menos Justin Lawrence a quien el seguro no autorizó jugar.