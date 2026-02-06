Clásico Mundial 2026: ¿Cuántos Grandes Ligas estarán con Panamá?

La noche del jueves 5 de febrero se conoció el roster de la novena de Panamá para disputar el próximo Clásico Mundial 2026, en una transmisión de MLB Network.
Grandes Ligas que estarán con Panamá en el Clásico Mundial 2026
- José Caballero (Yankees de Nueva York)
- Iván Herrera (Cardenales de San Luis)
- Edmundo Sosa (Phillies de Philadelphia)
- Miguel Amaya (Cubs de Chicago)
- Logan Allen (Guardianes de Cleveland)
- Leonardo Jiménez (Azulejos de Toronto)
La nómina está conformada por 6 peloteros activos en MLB y 12 ex Grandes Ligas: Darío Agrazal, Alberto Baldonado, Jaime Barría, Javy Guerra, Ariel Jurado, Humberto Mejía, Christian Bethancourt, Paolo Espino, Rubén Tejada, Johan Camargo, Jonathan Araúz y Allen Córdoba.
Calendario de Panamá en el Clásico Mundial 2026
- Cuba vs Panamá - 11:00 am (Estadio Hiram Bithorn) Viernes, 6 de marzo
- Panamá vs Puerto Rico - 6:00 pm (Estadio Hiram Bithorn) Sábado, 7 de marzo
- Panamá vs Canadá - 6:00 pm (Estadio Hiram Bithorn) Domingo, 8 de marzo
- Colombia vs Panamá - 11:00 am (Estadio Hiram Bithorn) Lunes, 9 de marzo