Clásico Mundial 2026: ¿Cuántos Grandes Ligas estarán con Panamá?

El mánager de Panamá, José Mayorga, citó lo mejor de lo mejor para disputar el Clásico Mundial 2026.

La noche del jueves 5 de febrero se conoció el roster de la novena de Panamá para disputar el próximo Clásico Mundial 2026, en una transmisión de MLB Network.

Entre dudas e incertidumbre por el permiso del seguro ante las lesiones sufridas por nuestros Grandes Ligas en el 2025, se conoció que todos estarán a disposición del mánager José Mayorga, menos Justin Lawrence a quien el seguro no autorizó jugar.

Grandes Ligas que estarán con Panamá en el Clásico Mundial 2026

  • José Caballero (Yankees de Nueva York)
  • Iván Herrera (Cardenales de San Luis)
  • Edmundo Sosa (Phillies de Philadelphia)
  • Miguel Amaya (Cubs de Chicago)
  • Logan Allen (Guardianes de Cleveland)
  • Leonardo Jiménez (Azulejos de Toronto)

La nómina está conformada por 6 peloteros activos en MLB y 12 ex Grandes Ligas: Darío Agrazal, Alberto Baldonado, Jaime Barría, Javy Guerra, Ariel Jurado, Humberto Mejía, Christian Bethancourt, Paolo Espino, Rubén Tejada, Johan Camargo, Jonathan Araúz y Allen Córdoba.

Calendario de Panamá en el Clásico Mundial 2026

  • Cuba vs Panamá - 11:00 am (Estadio Hiram Bithorn) Viernes, 6 de marzo
  • Panamá vs Puerto Rico - 6:00 pm (Estadio Hiram Bithorn) Sábado, 7 de marzo
  • Panamá vs Canadá - 6:00 pm (Estadio Hiram Bithorn) Domingo, 8 de marzo
  • Colombia vs Panamá - 11:00 am (Estadio Hiram Bithorn) Lunes, 9 de marzo
