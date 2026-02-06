Clásico Mundial Béisbol -  6 de febrero de 2026 - 12:16

Clásico Mundial 2026: Leonardo Bernal, uno de los 7 prospectos a seguir del top 100

El receptor panameño Leonardo Bernal es uno de los siete mejores prospectos que estarán en el Clásico Mundial 2026.

Clásico Mundial 2026: Leonardo Bernal

Clásico Mundial 2026: Leonardo Bernal, uno de los prospectos a seguir del top 100

FOTO: MiLB

El receptor panameño Leonardo Bernal será uno de los siete prospectos del top 100 que estarán jugando el próximo Clásico Mundial 2026, que se llevará a cabo del 5 al 17 de marzo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MLBPipeline/status/2019593283715100985?s=20&partner=&hide_thread=false

Nolan McLean de los Mets de Nueva York, actualmente el mejor sexto prospecto de todo el béisbol, es el pelotero con la posición más destacada de los 7 que veremos en el Clásico.

Prospectos a seguir en el Clásico Mundial 2026

  1. Nolan McLean (6) Estados Unidos (Mets)
  2. Travis Bazzana (20) Australia (Guardianes)
  3. Owen Caissie (42) Canadá (Marlins)
  4. Michael Arroyo (67) Colombia (Marineros)
  5. Harry Ford (71) Gran Bretaña (Nacionales)
  6. Elmer Rodríguez (82) Puerto Rico (Yankees)
  7. Leonardo Bernal (98) Panamá (Cardenales)

Calendario de Panamá en el Clásico Mundial 2026

  • Cuba vs Panamá - 11:00 am (Estadio Hiram Bithorn) Viernes, 6 de marzo
  • Panamá vs Puerto Rico - 6:00 pm (Estadio Hiram Bithorn) Sábado, 7 de marzo
  • Panamá vs Canadá - 6:00 pm (Estadio Hiram Bithorn) Domingo, 8 de marzo
  • Colombia vs Panamá - 11:00 am (Estadio Hiram Bithorn) Lunes, 9 de marzo

En esta nota:
Seguir leyendo

Clásico Mundial 2026: Logan Allen y Enrique Bradfield Jr jugarán con Panamá

Clásico Mundial 2026: Conoce el roster de Panamá para el torneo

Clásico Mundial 2026: Juan Soto defenderá los colores de República Dominicana

Recomendadas

Últimas noticias