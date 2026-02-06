Clásico Mundial 2026: Leonardo Bernal, uno de los 7 prospectos a seguir del top 100

El receptor panameño Leonardo Bernal será uno de los siete prospectos del top 100 que estarán jugando el próximo Clásico Mundial 2026, que se llevará a cabo del 5 al 17 de marzo.
Prospectos a seguir en el Clásico Mundial 2026
- Nolan McLean (6) Estados Unidos (Mets)
- Travis Bazzana (20) Australia (Guardianes)
- Owen Caissie (42) Canadá (Marlins)
- Michael Arroyo (67) Colombia (Marineros)
- Harry Ford (71) Gran Bretaña (Nacionales)
- Elmer Rodríguez (82) Puerto Rico (Yankees)
- Leonardo Bernal (98) Panamá (Cardenales)
Calendario de Panamá en el Clásico Mundial 2026
- Cuba vs Panamá - 11:00 am (Estadio Hiram Bithorn) Viernes, 6 de marzo
- Panamá vs Puerto Rico - 6:00 pm (Estadio Hiram Bithorn) Sábado, 7 de marzo
- Panamá vs Canadá - 6:00 pm (Estadio Hiram Bithorn) Domingo, 8 de marzo
- Colombia vs Panamá - 11:00 am (Estadio Hiram Bithorn) Lunes, 9 de marzo