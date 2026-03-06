CLÁSICO MUNDIAL 2026 Béisbol -  6 de marzo de 2026 - 07:07

Clásico Mundial 2026: Partidos para hoy viernes 6 de marzo

Repasa a continuación los partidos a disputarse este viernes 6 de marzo en el Clásico Mundial 2026.

FOTO: FEDEBEIS

Las emociones del Clásico Mundial 2026 continúan este viernes 6 de marzo con encuentros de alto nivel, incluyendo el debut de la selección de Béisbol de Panamá.

Los dirigidos por José Mayorga verán acción en el grupo A ante Cuba, donde el lanzador zurdo Logan Allen subirá al montículo.

Partido para hoy viernes 6 de marzo - Clásico Mundial 2026

  • Japón vs China Taipéi - Tokyo Dome por el grupo C (5:00 am)
  • Cuba vs Panamá - Hiram Bithorn Stadium por el grupo A (11:00 am) en vivo por RPC
  • Países Bajos vs Venezuela - loanDepot park por el grupo D (12:00 pm)
  • México vs Gran Bretaña - Daikin Park por el grupo B (1:00 pm)
  • Puerto Rico vs Colombia - Hiram Bithorn Stadium por el grupo A (6:00 pm)
  • Nicaragua vs República Dominicana - loanDepot park por el grupo D (7:00 pm)
  • Estados Unidos vs Brasil - Daikin Park por el grupo B (8:00 pm)
  • China Taipéi vs República Checa - Tokyo Dome por el grupo C (10:00 pm)
