Clásico Mundial 2026: ¿Quién será el capitán de Panamá?

Damaso Espino, gerente de Panamá en el Clásico Mundial 2026, brindó su opinión sobre quién será el capitán de la selección nacional en el torneo que reúne 20 países.
"Esta selección tiene algo particular, ellos han crecido juntos y han sido selección nacional en diferentes categorías. Ellos como equipo se apoyan de diferentes maneras y lo mantendremos de esa forma", añadió.
¿Quién podría ser el capitán de Panamá en el Clásico Mundial 2026?
- Rubén Tejada
- Christian Bethancourt
- Paolo Espino
- José Caballero
Calendario de Panamá en el Clásico Mundial 2026
- Cuba vs Panamá - 11:00 am (Estadio Hiram Bithorn) Viernes, 6 de marzo
- Panamá vs Puerto Rico - 6:00 pm (Estadio Hiram Bithorn) Sábado, 7 de marzo
- Panamá vs Canadá - 6:00 pm (Estadio Hiram Bithorn) Domingo, 8 de marzo
- Colombia vs Panamá - 11:00 am (Estadio Hiram Bithorn) Lunes, 9 de marzo