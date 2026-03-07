El Arsenal le gana al Mansfield Town y clasifican a cuartos de FA Cup

El Arsenal de Mikel Arteta sufrió ante el Mansfield Town (1-2), de la tercera división inglesa, pero logró el pase a los cuartos de final de la FA Cup gracias a los goles de Noni Madueke y Eberechi Eze.

Los 'Gunners', campeones del torneo en 2020, se adelantaron antes del descanso cuando Madueke envió el balón a la escuadra con un potente disparo desde la frontal del área.

Tras la reanudación, Will Evans igualó el encuentro con una jugada individual en la que superó a Cristian Mosquera y definió ante Kepa Arrizabalaga, titular en la competición copera.

A veinte minutos del final, Eze, que llevaba apenas cuatro minutos sobre el césped, decantó la balanza a favor del club londinense con un espectacular zapatazo a la escuadra.

Arsenal sufrió pero clasificó de ronda

La parte negativa del encuentro fueron las lesiones de Leandro Trossard y de Riccardo Calafiori a cuatro días del duelo de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones frente al Bayer Leverkusen.

El Arsenal aún pudo ampliar la ventaja por medio de Bukayo Saka, pero Roberts volvió a intervenir con acierto.

Con esta victoria, el Arsenal, líder de la Premier League, se clasifica para los cuartos de final de la FA Cup y se une al Liverpool, que venció el viernes al Wolverhampton Wanderers por 1-3