Coclesano Leonardo Bernal recibió su guante de oro de Ligas Menores

Leonardo Bernal , receptor panameño de los Springfield Cardinals y campeón de la Liga de Texas de 2025, recibió este lunes el Guante de Oro por su destreza defensiva durante la temporada pasada. Bernal se convirtió en el segundo jugador en la historia de los Cardenales de Springfield en ganar un Guante de Oro Rawlings de las Ligas Menores, uniéndose al jardinero Victory Scott II, del equipo de 2023.

Desde 2011, solo se otorgan nueve Guantes de Oro por temporada, uno por cada posición defensiva. El premio considera las 120 plantillas de temporada completa para decidir a los galardonados. Bernal, junto con los otros ocho galardonados, recibirá su propio Guante de Oro Rawlings, inspirado en el icónico galardón otorgado a los mejores jugadores defensivos de las Grandes Ligas, durante la temporada 2026.

El momento que quedará marcado en la carrera del coclesano, se dio en el partido de Spring Training donde los Cardenales de San Luis vencieron 5-4 a los Marlins de Miami en el Roger Dean Stadium. En dicho encuentro se fue de 1-0 con 1 base por bolas.

Los números de Leonardo Bernal

Bernal manejó 890 oportunidades totales y registró 839 outs con 41 asistencias en 87 juegos detrás del plato ese año, su primera temporada completa en Doble-A. En 747.1 entradas como receptor de Springfield, eliminó a 27 de 69 posibles ladrones (39.1% de tasa de atrapados robando) con un porcentaje de fildeo de .989.

El receptor panameño de 22 años fue ascendido desde la Clase A Superior de Peoria a finales de 2024 para respaldar al Jugador Más Valioso de la Liga de Texas de 2024, Jimmy Crooks, en el plato. Tras 14 juegos de prueba durante esa temporada, Bernal se convirtió en el receptor principal de Springfield en 2025. Con Bernal en el plato, los lanzadores de Springfield tuvieron una efectividad de 3.34. Su desempeño en 2025 fue crucial para que Springfield terminara una temporada memorable con el Campeonato de la Liga de Texas, el primer título para el club desde 2012 y el segundo de su historia. Bernal firmó como agente libre internacional en enero de 2021 y actualmente está clasificado como el quinto mejor prospecto de la organización de San Luis, según MLB Pipeline.

FUENTE: MILB