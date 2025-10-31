Copa América de Béisbol 2025: Calendario al completo para el torneo en Panamá

Ya está definido el calendario de la fase de grupos para lo que será la Copa América de Béisbol 2025, que se realizará en Panamá entre el 13 al 22 de noviembre en los Estadios Mariano Rivera y el Juan Demóstenes Arosemena.
- México vs Curazao a las 11:00 A.M.
- Cuba vs Nicaragua a las 3:00 P.M.
- República Dominicana vs Venezuela a las 7:00 P.M.
14 de noviembre
- Curazao vs República Dominicana a las 11:00 A.M.
- Nicaragua vs México a las 3:00 P.M.
- Cuba vs Venezuela a las 7:00 P.M.
15 de noviembre
- Curazao vs Nicaragua a las 11:00 A.M.
- República Dominicana vs Cuba a las 3:00 P.M.
- Venezuela vs México a las 7:00 P.M.
16 de noviembre
- Nicaragua vs República Dominicana a las 11:00 A.M.
- Cuba vs México a las 3:00 P.M.
- Venezuela vs Curazao a las 7:00 P.M.
17 de noviembre
- México vs República Dominicana a las 11:00 A.M.
- Curazao vs Cuba a las 3:00 P.M.
- Nicaragua vs Venezuela a las 7:00 P.M.
Grupo B / Estadio Mariano Rivera
13 de noviembre
- Brasil vs Colombia a las 11:00 A.M.
- Puerto Rico vs Argentina a las 3:00 P.M.
- Panamá vs Canadá a las 7:00 P.M.
14 de noviembre
- Brasil vs Puerto Rico a las 11:00 A.M.
- Argentina vs Canadá a las 3:00 P.M.
- Colombia vs Panamá a las 7:00 P.M.
15 de noviembre
- Canadá vs Brasil a las 11:00 A.M.
- Colombia vs Puerto Rico a las 3:00 P.M.
- Argentina vs Panamá a las 7:00 P.M.
16 de noviembre
- Canadá vs Puerto Rico a las 11:00 A.M.
- Argentina vs Colombia a las 3:00 P.M.
- Panamá vs Brasil a las 7:00 P.M.
17 de noviembre
- Canadá vs Colombia a las 11:00 A.M.
- Brasil vs Argentina a las 3:00 P.M.
- Puerto Rico vs Panamá a las 7:00 P.M.
Entre el 19 y 21 de noviembre se jugará la super ronda, mientras que la ronda final será el 22 de noviembre.