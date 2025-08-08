Copa Mundial de Béisbol U18: Hijo del ex Grandes Ligas Rafael Medina en busca de un puesto

El lanzador derecho Roderick Medina tuvo una gran salida esta mañana con la Selección Nacional que jugó partido de preparación en el campo alterno de la Academia Mariano Rivera en La Chorrera, como parte de su entrenamiento de cara a la Copa Mundial de Béisbol U18 a jugarse desde el 5 de septiembre en la ciudad de Okinawa, Japón.

Medina, hijo del ex grandes ligas Rafael Medina , completó 4.0 buenas entradas sin permitir imparables, sin tolerar carreras, ponchando a 4 y boleando a 1 con tan solo 58 lanzamientos, de los cuales 36 fueron por la zona de los strikes.

El derecho utilizó como punta de lanza su recta que se movió entre 89 y 93 millas por horas, con un cambio efectivo y un rompiente que estuvo alrededor de la zona.

"Tuvo una gran salida, lo vimos muy bien, hemos trabajado mucho con Roderick en lo que es su control, su localización, yo hablé con él y se lo expliqué, tú tienes las millas, no tienes que buscar millas, lo que tienes que hacer es mejorar la localización de tus lanzamientos y tendremos resultados", dijo el coach de los lanzadores, Herman Montero.

Contento con el trabajo de Roderick Medina - Copa Mundial de Béisbol U18

Montero ha estado de cerca en el desarrollo de Medina en los entrenamientos del equipo nacional y dijo que la salida de hoy ha sido su mejor presentación hasta el momento.

"Excelente, muy bien, dominó la zona y eso es muy bueno, estamos contentos con el trabajo de Medina en su salida de hoy", explicó Montero.

Hoy también trabajaron por la Selección Nacional el derecho de Panamá Este Joel González y el derecho coclesano Juan Ortega.

Después de unos días de descanso activo, hoy tomaron parte del partido el receptor Yadier Fuente que ha tenido molestias en un dedo de su mano derecha y el jardinero Luis Rivera que viene de una recuperación en una de sus piernas.

Mañana sábado el equipo jugará otro partido en la Academia Mariano Rivera desde las 9:00 a.m.

FUENTE: FEDEBEIS