Copa Mundial de Béisbol U18: Panamá cayó en su estreno frente a Estados Unidos

Estados Unidos derrotó a Panamá U18 9 carreras por 0 en la apertura de la Copa Mundial de Béisbol U18 que se puso en marcha en Okinawa, Japón, con los 12 mejores equipos del planeta.
José Serva abrió el partido por parte de Panamá con un buen primer episodio, donde salió bien librado a pesar de haber recibido par de imparables, gracias a dos buenos fildeos del patrullero central Luis Rivera.
Serva caminó 3.1 entradas ante Estados Unidos con 4 carreras en su cuenta, todas limpias, ponchó a 2, otorgó una base por bolas, cedió 4 imparables, para sumir el revés y dio paso al también zurdo Joshua Martínez, segundo de cuatro lanzadores que utilizó el cuerpo ténico de Panamá.
Martínez en 0.2 entradas sumó par de boletos, sin anotaciones, y en su reemplazo vino Carlos Guerrero que laboró 0.2 entradas, con 4 carreras permitidas, todas limpias, 3 imparables, sin ponchados y 2 boletos. Termina por Panamá en la lomita el derecho Alberto Gómez.
Ofensiva panameña estuvo apagada - Copa Mundial de Béisbol U18
Panamá sumó 6 imparables, jugando sin error, mientras que Estados Unidos dio ramillete de 11 imparables y cometió dos pecados en el terreno. Carlos Castillo dio de 3-2 y Michael Nieto también de 3-2 para ser los mejores a la ofensiva por Panamá.
Panamá se mide la noche de este viernes a eso de las 8:30 p.m. (en vivo por Únicos) a Australia en partido que se jugará en el Cellular Field, siendo las 10:30 a.m. en tierras japoneses, pero del sábado 6 de septiembre, y para ese partido se ha asignado al derecho Roderick Medina.
FUENTE: FEDEBEIS