Copa Mundial de Béisbol U18: Panamá cayó en su estreno frente a Estados Unidos

Estados Unidos derrotó a Panamá U18 9 carreras por 0 en la apertura de la Copa Mundial de Béisbol U18 que se puso en marcha en Okinawa, Japón, con los 12 mejores equipos del planeta.

Estados Unidos anotó 1 carrera en la alta de la segunda entrada, 3 en la tercera, 4 más en la cuarta y 1 en la sexta para liquidar el partido, producto de 11 cañonazos y un tremendo pitcheo.

José Serva abrió el partido por parte de Panamá con un buen primer episodio, donde salió bien librado a pesar de haber recibido par de imparables, gracias a dos buenos fildeos del patrullero central Luis Rivera.

Serva caminó 3.1 entradas ante Estados Unidos con 4 carreras en su cuenta, todas limpias, ponchó a 2, otorgó una base por bolas, cedió 4 imparables, para sumir el revés y dio paso al también zurdo Joshua Martínez, segundo de cuatro lanzadores que utilizó el cuerpo ténico de Panamá.

Martínez en 0.2 entradas sumó par de boletos, sin anotaciones, y en su reemplazo vino Carlos Guerrero que laboró 0.2 entradas, con 4 carreras permitidas, todas limpias, 3 imparables, sin ponchados y 2 boletos. Termina por Panamá en la lomita el derecho Alberto Gómez.

Ofensiva panameña estuvo apagada - Copa Mundial de Béisbol U18

Panamá sumó 6 imparables, jugando sin error, mientras que Estados Unidos dio ramillete de 11 imparables y cometió dos pecados en el terreno. Carlos Castillo dio de 3-2 y Michael Nieto también de 3-2 para ser los mejores a la ofensiva por Panamá.

Panamá se mide la noche de este viernes a eso de las 8:30 p.m. (en vivo por Únicos) a Australia en partido que se jugará en el Cellular Field, siendo las 10:30 a.m. en tierras japoneses, pero del sábado 6 de septiembre, y para ese partido se ha asignado al derecho Roderick Medina.

FUENTE: FEDEBEIS