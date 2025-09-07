Copa Mundial de Béisbol U18: Partidos para hoy lunes 8 de septiembre

La selección de Béisbol de Panamá jugará su cuarto y quinto partido de la Copa Mundial de Béisbol U18 frente a Alemania y China, en un duelo del grupo B donde el equipo canalero está obligado a ganar para buscar su primer triunfo.
Partidos para hoy en la Copa Mundial de Béisbol U18
- Australia vs China Taipéi en el Okinawa Cellular Stadium NAHA a las 12:30 A.M.
- Alemania vs Panamá en el Nishizaki Stadium a las 12:30 A.M.
- Sudáfrica vs Japón en el Okinawa Cellular Stadium NAHA a las 4:30 A.M.
- Italia vs Corea del Sur en el Nishizaki Stadium a las 4:30 A.M.
- Australia vs Estados Unidos en el Okinawa Cellular Stadium NAHA a las 8:30 P.M.
- Panamá VS China en el Nishizaki Stadium a las a las 8:30 P.M.