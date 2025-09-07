BÉISBOL Béisbol -  7 de septiembre de 2025 - 22:00

Copa Mundial de Béisbol U18: Partidos para hoy lunes 8 de septiembre

Repasa a continuación los partidos que se jugarán hoy lunes 8 de septiembre en la Copa Mundial de Béisbol U18.

Copa Mundial de Béisbol U18: Partidos para hoy lunes 8 de septiembre

Copa Mundial de Béisbol U18: Partidos para hoy lunes 8 de septiembre

La selección de Béisbol de Panamá jugará su cuarto y quinto partido de la Copa Mundial de Béisbol U18 frente a Alemania y China, en un duelo del grupo B donde el equipo canalero está obligado a ganar para buscar su primer triunfo.

Panamá U18 cayó en su primer partido ante los Estados Unidos y luego volvieron a perder, esta vez ante Australia y en el tercer encuentro ante China Taipéi.

Partidos para hoy en la Copa Mundial de Béisbol U18

  • Australia vs China Taipéi en el Okinawa Cellular Stadium NAHA a las 12:30 A.M.
  • Alemania vs Panamá en el Nishizaki Stadium a las 12:30 A.M.
  • Sudáfrica vs Japón en el Okinawa Cellular Stadium NAHA a las 4:30 A.M.
  • Italia vs Corea del Sur en el Nishizaki Stadium a las 4:30 A.M.
  • Australia vs Estados Unidos en el Okinawa Cellular Stadium NAHA a las 8:30 P.M.
  • Panamá VS China en el Nishizaki Stadium a las a las 8:30 P.M.
En esta nota:
Seguir leyendo

Copa Mundial de Béisbol U18: Panamá cayó ante China Taipéi

Copa Mundial de Béisbol U18: Partidos para hoy domingo 7 de septiembre

Copa Mundial de Béisbol U18: Tabla de Posiciones tras la jornada 2

Recomendadas

Últimas noticias