Copa Mundial de Béisbol U23: Los bates de Panamá despiertan ante República Checa

La novena de Panamá consiguió su primera victoria en la Copa Mundial de Béisbol U23 2026, luego de superar 11-3 a República Checa, con una destacada actuación ofensiva de Yeremi Sánchez, Eduardo Tait y Ryan Burrowes.

La novena panameña, dirigida por Aníbal Reluz, consiguió este sábado 7 de noviembre su primer triunfo en la Copa Mundial de Béisbol U23, que se disputa en Nicaragua, tras imponerse con autoridad a República Checa en el Estadio Nacional Soberanía de Managua.

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Después de caer 2-1 frente a Puerto Rico en su debut, Panamá reaccionó con una ofensiva de 11 anotaciones para colocar su marca en una victoria y una derrota dentro del Grupo A.

Panamá tomó ventaja desde el primer episodio

El equipo nacional comenzó agresivo desde la primera entrada, cuando fabricó cuatro carreras para tomar el control del compromiso.

Eduardo Tait conectó un sencillo hacia el jardín derecho que permitió anotar a dos corredores, mientras que Yeremi Sánchez castigó al pitcheo checo con un triple profundo al jardín central que remolcó otras dos anotaciones.

República Checa respondió en el cierre del primer episodio con un cuadrangular solitario de Milan Prokop por el jardín derecho, que acercó el marcador 4-1.

Sin embargo, Panamá volvió a producir en la segunda entrada gracias a un doblete de Luis Sánchez y un sencillo remolcador de Ryan Burrowes, que colocó la pizarra 5-1.

Una ofensiva contundente aseguró la victoria

La selección panameña volvió a atacar en la cuarta entrada con un racimo de cuatro anotaciones.

Arod McKenzie abrió el episodio con base por bolas y posteriormente anotó tras un rodado de Luis Sánchez. Ryan Burrowes conectó un sencillo productor hacia el jardín izquierdo y Yeremi Sánchez añadió otras dos carreras impulsadas con un imparable al jardín central.

República Checa descontó con dos anotaciones en el cierre del cuarto capítulo, producto de un sencillo de Filip Kubicek con las bases ocupadas, para colocar el marcador 9-3.

En la sexta entrada, Juan Alonso amplió la ventaja panameña con un cuadrangular solitario por el jardín izquierdo, mientras que Ryan Burrowes negoció una base por bolas con las bases llenas en el séptimo episodio para impulsar la undécima carrera.

Panamá buscará mantener el ritmo ante China Taipéi

Con este resultado, Panamá consiguió su primera victoria del certamen y mantiene sus aspiraciones de avanzar a la Súper Ronda del Campeonato Mundial de Béisbol U23.

El próximo compromiso de la selección nacional será frente a China Taipéi, el domingo 8 de noviembre, en otro encuentro importante para sus aspiraciones dentro del Grupo A.