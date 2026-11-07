Panameña Nataly Delgado superó la báscula para choque de unificación

La campeona mundial panameña Nataly Delgado superó la báscula previo a su combate de unificación de títulos de la categoría de peso supermosca ante la mexicana Irma García, que también marcó antes del límite de la categoría de las 115 libras.

Delgado (21-7-2, 5 KOs) subió a la bascula y marcó peso de 114.6 libras, mientras que su rival, García (25-5-1, 6 KOs) pesó 114 libras exactas, para su combate de unificación AMB y FIB supermosca como parte de la velada principal de Most Valuable Promotions de Jake Paul, que lidera Alycia Baumgardner y Elif Nur Turhan en el evento estelar.

La originaria de la provincia de Veraguas llega a este pleito luego de convertirse en campeona absoluta de la AMB tras ganarle por decisión unánime a la estadounidense Jasmine Artiga el pasado mes de junio en Orlando Florida.

Por su parte, la del Distrito Federal de México vio acción por última vez en abril, cuando le ganó a Emma Dolan en territorio británico.

Ahora, dos de las mejores 112 libras del mundo se verán las caras, con la panameña en busca de defender su corona absoluta AMB y añadir a sus vitrinas el de la FIB, en una cartelera repleta de campeonas y atletas del más alto nivel.