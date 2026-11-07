José Luis Rodríguez provocó penal decisivo en victoria del FC Juárez

El futbolista panameño José Luis Rodríguez fue protagonista en la victoria del FC Juárez por 1-0 ante el Atlético San Luis, luego de ingresar en la segunda parte y provocar el penal que terminó siendo decisivo para el triunfo de los Bravos.

Con esta acción, el internacional panameño volvió a demostrar su capacidad para generar peligro en el fútbol mexicano, convirtiéndose en una pieza importante para que su equipo sumara los tres puntos.

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El VAR y Óscar Estupiñán sentenciaron el encuentro para FC Juárez

El momento decisivo llegó al minuto 81, cuando "Pumita" recibió una falta de Eduardo Águila dentro del área. Después de revisar la acción en el VAR, el árbitro Víctor Cáceres Hernández señaló la pena máxima a favor del FC Juárez.

Al minuto 85, el colombiano Óscar Estupiñán ejecutó el penal con un potente remate de zurda para superar al guardameta Gibrán Lajud y establecer el 1-0 definitivo.

Con este resultado, los Bravos alcanzaron su tercera victoria del Apertura 2026, llegaron a 11 puntos y permanecen en la última posición de la clasificación. Por su parte, Atlético San Luis se quedó con 19 unidades.