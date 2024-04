FEDEBEIS nombra a Carlos Maldonado como mánager de la U18

Listado oficial de convocados por la FEDEBEIS

Lanzadores: Roberto Núñez (BT), Luis Córdoba (BT), Anthony Ortega (CH), Bolívar Rivera (CH), Dereck Gómez (CC), Milton Caballero (CC), Rubén Ramos (CC), Jocksan Martínez (Occ), Rogelio Jaén (HE), Alfredo Ried (CL), Jhosmar Pinto (Occ), Juan Rodríguez (PE), Olmedo Barría (PE), Joel González (PE), Ricardo Montilla (PM), Joshua Martínez (PE) y Amílkar Bazán (VE).

Receptores: Mael Batista (BT), Víctor Seally (LS), Franklyn Hernández (PO) y Juan Rujano (VE).

Cuadro Interior: Jael Escobar (BT), Abel Valdés (CH), Víctor Jiménez (CH), Ricardo Acosta (CC), Charris Carranza (CL), Didier Espinosa (DA), Julio Casas (HE), César García (HE), Jorge Pinilla (HE), Darían García (LS), Kevin De Los Reyes (PE), Joey Wood (PE), Alan McClean (PM), Michael Nieto (VE).

Jardineros: Duvan Rodríguez (Occ), Jorge Beitía (PM), Juan Caballero (PO), Luis Rivera (PM), Kevin Pino (VE).

Utility: Raúl Villarino (CC).

FUENTE: FEDEBEIS