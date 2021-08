Jaime Barría sin decisión ante los Dodgers

Barría lanzó 6.0 episodios, recibió 6 imparables, dio 2 bases por bolas y ponchó a 5 rivales.

La efectividad de Jaime Barría es de 4.21 y mantiene la marca de 2-0 en esta temporada de las Grandes Ligas.

Corey Seager abrió el episodio en el octavo con un sencillo al cuatro y avanzó a segunda con un hit de Will Smith con un out. Eso preparó el escenario para Taylor, que pegó un sinker de línea en un lanzamiento de Junio Guerra (2-2). El jardinero izquierdo Justin Upton no logró llegar a tiempo y se resbaló mientras la pelota llegaba al muro, antes de ser recuperada por Brandon Marsh.

"Barría cumple pero ofensiva se queda corta", titularon los Angels en la página oficial de MLB.