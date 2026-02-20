Jonathan Araúz se une a los entrenamientos de Panamá para el Clásico Mundial 2026

El ex grandes ligas panameño Jonathan Araúz regresó de Dominicana para unirse con la selección de Panamá para entrenamientos al Clásico Mundial 2026 que iniciará el próximo 6 de marzo.

"Contento que llegué, agradecido con el equipo, con Mayorga, que me da la oportunidad de volver a representar el país. La verdad que hablé con el manager, no tengo problema, ayudo al equipo en defensiva, ofensiva, donde él me diga, yo estaré dispuesto a jugar".

Jonathan Araúz estará en su segundo Clásico Mundial

Jonathan Araúz señaló que estuvo en una preparación para lo que viene en su profesión y se quedó un poco más de tiempo en República Dominicana donde se le presentó una oportunidad.

"Representa mucho, estoy contento por la participación de nosotros en el clásico anterior, no se dieron los objetivos, pero este año si te digo que siento lo mismo, te miento, porque es una nueva experiencia algo distinto, un grupo diferente".