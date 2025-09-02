Orioles ascienden a Enrique Bradfield Jr. a Triple A

Enrique Bradfield Jr . ha sido ascendido a Triple A de los Orioles de Baltimore con el equipo Norfolk Tides tras jugar en el equipo Chesapeake de Doble A.

El pelotero de raíces panameñas y seleccionado en la primera ronda (pick 17 en general) por los Orioles en el 2023, este año está bateando para .260 con 2 cuadrangulares, 14 remolcadas, 30 bases robadas y .744 de OPS.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

En su carrera batea para .271 con 6 cuadrangulares, 55 impulsadas, 129 bases robadas con .745 de OPS.

El jardinero también participó en el All-Star Futures Game 2025 donde también estuvo Eduardo Tait. Firmó por un bono de $4.17 millones antes de disfrutar de un buen debut.

El pelotero de padre panameño, es el cuarto prospecto de la organización tras Samuel Basallo (#1), Ike Irish (#2) y Dylan Beavers (#3).

Según MiLB es uno de los jugadores más rápidos de las Ligas Menores y una de las principales amenazas para el robo de bases, y su capacidad para causar estragos en las bases le ha valido comparaciones con el ex Guante de Oro y campeón de bases robadas Kenny Lofton.