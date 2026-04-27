Béisbol Mayor 2026: Así marcha la serie final entre Bocas del Toro y Chiriquí tras J3

Repasa cómo marcha la serie final del Campeonato Nacional del Béisbol Mayor 2026 entre Bocas del Toro y Chiriquí tras el juego 3.

En el primer partido, una gran labor monticular de Pedro Torres, acompañado de una producción ofensiva del refuerzo nicaragüense Melvin Novoa, de Jonathan Mendoza y un oportuno batazo de Jael Escobar.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Bocas del Toro remontó a Chiriquí 3-2 en el estadio Calvin Byron en el juego 2. Melvin Novoa conectó un imparable para empujar a Jael Escobar y empatar el juego. En la misma entrada, llenaron las bases y Yeremy Lezcano fue boleado, Jonathan Mendoza anotó de caballito la tercera carrera para darle vuelta al juego.

Para el tercer partido, con un Erasmo Caballero a la hora buena, con hit productivo de dos carreras, Chiriquí dejó en el terreno a Bocas del Toro 4-3.

Posiciones en la serie final del Béisbol Mayor 2026

Equipo - Jugados - Ganados - Perdidos