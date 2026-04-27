Béisbol Mayor 2026: Partido para hoy lunes 27 de abril

Hoy se disputa el cuarto partido de la serie final del Béisbol Mayor 2026 entre Bocas del Toro y Chiriquí desde el Estadio Kenny Serracín.
En el segundo juego, disputado en el estadio Calvin Byron, Bocas del Toro vino de atrás para imponerse 3-2 sobre Chiriquí. Melvin Novoa conectó un imparable que permitió a Jael Escobar anotar la carrera del empate. Posteriormente, con las bases llenas, Yeremy Lezcano recibió boleto, lo que le permitió a Jonathan Mendoza llegar al plato y marcar la carrera que le dio la ventaja definitiva a su equipo.
Para el tercer compromiso, Erasmo Caballero apareció en el momento clave con un imparable productor de dos carreras, con el que Chiriquí dejó tendido en el terreno a Bocas del Toro al imponerse 4-3.
Partido para hoy lunes 27 de abril
- Bocas del Toro vs Chiriquí en el Estadio Kenny Serracín a las 7:00 P.M.