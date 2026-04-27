Béisbol Mayor 2026: Partido para hoy lunes 27 de abril

Hoy se disputa el cuarto partido de la serie final del Béisbol Mayor 2026 entre Bocas del Toro y Chiriquí desde el Estadio Kenny Serracín.

En el primer encuentro, destacó la sólida actuación desde el montículo de Pedro Torres, respaldada por el aporte ofensivo del refuerzo nicaragüense Melvin Novoa, junto a Jonathan Mendoza y un oportuno batazo de Jael Escobar.

En el segundo juego, disputado en el estadio Calvin Byron, Bocas del Toro vino de atrás para imponerse 3-2 sobre Chiriquí. Melvin Novoa conectó un imparable que permitió a Jael Escobar anotar la carrera del empate. Posteriormente, con las bases llenas, Yeremy Lezcano recibió boleto, lo que le permitió a Jonathan Mendoza llegar al plato y marcar la carrera que le dio la ventaja definitiva a su equipo.

Para el tercer compromiso, Erasmo Caballero apareció en el momento clave con un imparable productor de dos carreras, con el que Chiriquí dejó tendido en el terreno a Bocas del Toro al imponerse 4-3.

Partido para hoy lunes 27 de abril