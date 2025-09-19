BÉISBOL Béisbol -  19 de septiembre de 2025 - 10:16

Panamá en el puesto 8 del Ranking Mundial de la WBSC

La novena de Panamá sumó importantes puntos para el Ranking Mundial de la WBSC luego de quedar sextos en el pasado Mundial U18.



La novena de Panamá ha ascendido un puesto en el Ranking Mundial de la WBSC, pasando del noveno al octavo lugar. Este ascenso se debe a los puntos obtenidos tras la participación en el Mundial U18 de Okinawa, Japón, donde lograron la sexta posición entre 12 equipos.

Con este logro, Panamá acumula un total de 2,899 puntos en la clasificación mundial.

Top 10 del Ranking de Béisbol de la WBSC

  1. Japón: 6,646 pts
  2. Taiwán: 5,086 pts
  3. USA: 4,283 pts
  4. Corea: 4,169 pts
  5. Venezuela: 3,612 pts
  6. México: 3,605 pts
  7. Puerto Rico: 3,417 pts
  8. Panamá: 2,899 pts
  9. Cuba: 2,716 pts
  10. Holanda: 2,673 pts

FUENTE: FEDEBEIS

