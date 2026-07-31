Panameño Christian Bethancourt brilló con dos "cutarrazos" con equipo Triple-A de los Yankees

El pelotero panameño Christian Bethancourt demostró su poder en su estreno con los Scranton/Wilkes-Barre RailRiders, equipo Triple-A de los Yankees de New York, que derrotaron por pizarra de 11-0 a los Iowa Cubs, el jueves por la noche en el Principal Park.
Scranton/Wilkes-Barre anotó cinco carreras en la parte alta de la novena entrada con cuatro hits. Tyler Hardman impulsó a Marco Luciano con un sencillo para ampliar la ventaja a 7-0, antes de que el segundo jonrón de Bethancourt en el partido aumentara la diferencia a dos dígitos. Kenedy Corona conectó un jonrón consecutivo con Bethancourt para sellar la victoria, un cuadrangular del panameño que se fue por todo lo largo del jardín izquierdo.
Brillante estreno para Christian Bethancourt
Christian Bethancourt bateó de4-3 en su debut con SWB, con dos jonrones y cuatro carreras impulsadas.