Panameño Christian Bethancourt brilló con dos "cutarrazos" con equipo Triple-A de los Yankees

El pelotero panameño Christian Bethancourt demostró su poder en su estreno con los Scranton/Wilkes-Barre RailRiders, equipo Triple-A de los Yankees de New York, que derrotaron por pizarra de 11-0 a los Iowa Cubs, el jueves por la noche en el Principal Park.

Ya con ventaja en la pizarra, Bethancourt abrió la cuarta entrada con su primer jonrón para los RailRiders. El receptor había conectado 11 jonrones para Iowa en 59 partidos antes de ser despedido a principios de mes. El batazo de 363 pies hacia la izquierda extendió la ventaja de SWB a 5-0.

Scranton/Wilkes-Barre anotó cinco carreras en la parte alta de la novena entrada con cuatro hits. Tyler Hardman impulsó a Marco Luciano con un sencillo para ampliar la ventaja a 7-0, antes de que el segundo jonrón de Bethancourt en el partido aumentara la diferencia a dos dígitos. Kenedy Corona conectó un jonrón consecutivo con Bethancourt para sellar la victoria, un cuadrangular del panameño que se fue por todo lo largo del jardín izquierdo.

Bombs Away



Christian Bethancourt hits his second homer of the night against his former club! #RepBX pic.twitter.com/JdmwFSZpth — SWB RailRiders (@swbrailriders) July 31, 2026

Brillante estreno para Christian Bethancourt

Christian Bethancourt bateó de4-3 en su debut con SWB, con dos jonrones y cuatro carreras impulsadas.