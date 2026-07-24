Nacional de Béisbol U23: Partidos para hoy sábado 25 de julio

Este sábado 25 de julio continúan las acciones del III Campeonato Nacional de Béisbol U23, con emocionantes encuentros de la quinta jornada a disputarse en diferentes escenarios del país.
Por su parte, los Vaqueros de Panamá Oeste cayeron 6-2 frente a Chiriquí Occidente y siguen como el único equipo que de momento no conoce la victoria.
Partidos para hoy sábado 25 de julio en el Nacional de Béisbol U23
- Chiriquí Occidente vs Panamá Oeste en el Estadio Justino Salinas (12:00 pm)
- Preselección U18 de Panamá vs Coclé en la Academia Mariano Rivera (12:00 pm)
- Panamá Metro vs Azuero en el Estadio Nacional Rod Carew (12:00 pm)