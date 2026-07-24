BEISBOL Béisbol -  24 de julio de 2026 - 22:58

Nacional de Béisbol U23: Partidos para hoy sábado 25 de julio

Repasa los partidos que hay para hoy sábado 25 de julio en el lll Campeonato Nacional de Béisbol U23 en su quinta jornada.

Nacional de Béisbol U23: Partidos para hoy sábado 25 de julio

Nacional de Béisbol U23: Partidos para hoy sábado 25 de julio

FOTO: FEDEBEIS

Este sábado 25 de julio continúan las acciones del III Campeonato Nacional de Béisbol U23, con emocionantes encuentros de la quinta jornada a disputarse en diferentes escenarios del país.

La novena de Panamá Metro se mantiene como la única invicta del certamen, tras superar por pizarra 4-1 a Azuero en el Estadio Nacional Rod Carew.

Por su parte, los Vaqueros de Panamá Oeste cayeron 6-2 frente a Chiriquí Occidente y siguen como el único equipo que de momento no conoce la victoria.

Partidos para hoy sábado 25 de julio en el Nacional de Béisbol U23

  • Chiriquí Occidente vs Panamá Oeste en el Estadio Justino Salinas (12:00 pm)
  • Preselección U18 de Panamá vs Coclé en la Academia Mariano Rivera (12:00 pm)
  • Panamá Metro vs Azuero en el Estadio Nacional Rod Carew (12:00 pm)

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