Nacional de Béisbol U23: Partidos para hoy sábado 25 de julio FOTO: FEDEBEIS

Este sábado 25 de julio continúan las acciones del III Campeonato Nacional de Béisbol U23, con emocionantes encuentros de la quinta jornada a disputarse en diferentes escenarios del país.

La novena de Panamá Metro se mantiene como la única invicta del certamen, tras superar por pizarra 4-1 a Azuero en el Estadio Nacional Rod Carew.

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