Panameño Marlon Quintero estará en Spring Training con Los Ángeles Angels

El receptor Marlon Quintero fue invitado al Spring Training 2026 con Los Ángeles Angels, tras un sólido año 2025 en Clase A.

Tras tener un año 2025 destacado en la Arizona Complex League, el receptor panameño Marlon Quintero fue invitado a Spring Training 2026 con Los Ángeles Angels.

El prospecto nacido en 2006 tuvo un promedio ofensivo de .296 en la campaña pasada en Arizona y Clase A, producto de 66 imparable en 223 turnos al bate, 1 cuadrangular, 11 dobles, 41 empujadas, 28 anotadas, 9 bases por bolas, 41 ponches y 7 bases robadas.

A sus 19 años, Quintero tiene una gran proyección detrás del plato y deberá reportarse a su equipo entre el 10 y 13 de febrero junto con los lanzadores.

