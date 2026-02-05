Panameño Marlon Quintero estará en Spring Training con Los Ángeles Angels

Panameño Marlon Quintero estará en Spring Training como invitado FOTO: MARLON QUINTERO

Tras tener un año 2025 destacado en la Arizona Complex League, el receptor panameño Marlon Quintero fue invitado a Spring Training 2026 con Los Ángeles Angels.

El prospecto nacido en 2006 tuvo un promedio ofensivo de .296 en la campaña pasada en Arizona y Clase A, producto de 66 imparable en 223 turnos al bate, 1 cuadrangular, 11 dobles, 41 empujadas, 28 anotadas, 9 bases por bolas, 41 ponches y 7 bases robadas.

