Panameño Marlon Quintero estará en Spring Training con Los Ángeles Angels

Tras tener un año 2025 destacado en la Arizona Complex League, el receptor panameño Marlon Quintero fue invitado a Spring Training 2026 con Los Ángeles Angels.
El prospecto nacido en 2006 tuvo un promedio ofensivo de .296 en la campaña pasada en Arizona y Clase A, producto de 66 imparable en 223 turnos al bate, 1 cuadrangular, 11 dobles, 41 empujadas, 28 anotadas, 9 bases por bolas, 41 ponches y 7 bases robadas.
A sus 19 años, Quintero tiene una gran proyección detrás del plato y deberá reportarse a su equipo entre el 10 y 13 de febrero junto con los lanzadores.
Marlon Quintero, invitado a Spring Training con los Angels
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Angels/status/2019164659539210498?s=20&partner=&hide_thread=false