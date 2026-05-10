EL CLASICO Fútbol Internacional -  10 de mayo de 2026 - 08:05

Padre de Hansi Flick falleció previo al Clásico FC Barcelona vs Real Madrid

Horas antes del Clásico entre FC Barcelona y Real Madrid, falleció el padre de Hansi Flick, técnico del conjunto culé.

Padre de Hansi Flick falleció previo al Clásico FC Barcelona vs Real Madrid

Padre de Hansi Flick falleció previo al Clásico FC Barcelona vs Real Madrid

FOTO: EFE

El FC Barcelona ha anunciado la muerte del padre del entrenador del primer equipo de fútbol, Hansi Flick, quien, pese a ello, dirigirá el partido de este domingo contra el Real Madrid.

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"El FC Barcelona y toda la familia blaugrana queremos hacer llegar nuestro cariño a Hansi Flick por el fallecimiento de su padre. Compartimos su dolor y te acompañamos en este momento tan difícil para él y su familia", reza el comunicado que la entidad ha publicado en su perfil de la red social X.

Hansi Flick liderará al equipo en El Clásico

Pese al fallecimiento de su padre, Flick se encuentra con el equipo en el hotel de concentración y dirigirá el clásico contra el Real Madrid. El Barcelona podría proclamarse campeón de LaLiga si gana o empata el encuentro.

FUENTE: EFE

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