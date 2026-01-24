BEISBOL Béisbol -  24 de enero de 2026 - 07:50

​ Prospectos Eduardo Tait y Leonardo Bernal se mantienen en el top 100

Los receptores Eduardo Tait y Leonardo Bernal se mantienen en el top 100 de mejores prospectos, según MLB Pipeline.

​ Prospectos Eduardo Tait y Leonardo Bernal se mantienen en el top 100

​ Prospectos Eduardo Tait y Leonardo Bernal se mantienen en el top 100

Foto: MLB
Gabriel Aideé
Por Gabriel Aideé

El vaquero Eduardo Tait(Mellizos) y el coclesano Leonardo Bernal (Cardenales) se encuentran en la lista de los mejores 100 prospectos del béisbol, según la última actualización de MLB Pipeline.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mlbespanol/status/2014876529356898789?s=20&partner=&hide_thread=false

Ambos ya se encontraban dentro los mejores 100 prospectos y en este 2026 buscarán dar un paso importante en sus carreras.

Tait de 19 años de la posición 57 ahora se encuentra en la 65, mientras que Bernal de la 92 ahora está en la 98.

Números de Leonardo Bernal y Eduardo Tait en el 2025

Eduardo Tait: Sumando su participación en Clase A y Clase A fuerte con los Phillies y Minnesota, el tercer mejor prospecto de los Twins bateó .253 producto de 111 imparables en 438 turnos al bate, 14 cuadrangulares, 71 carreras producidas, 54 anotadas, 32 dobles, 1 triple, 36 bases por bolas y 99 ponches.

Leonardo Bernal: El receptor coclesano de 21 años y cuarto mejor prospecto de San Luis, jugó en Doble A (Springfield Cardinals), bateando para .247 producto de 98 imparables en 396 turnos al bate, 13 jonrones, 70 carreras empujadas, 58 anotadas, 13 bases robadas, 19 dobles, 49 bases por bolas y 77 ponches.

Tait tiene proyectado llegar a la Gran Carpa en el 2028 y Bernal en el 2027.

En esta nota:
Seguir leyendo

Serie del Caribe 2026: Federales de Chiriquí presentan lista preliminar

Clásico Mundial 2026: Estados Unidos suma a otra estrella en su roster

Los Federales de Chiriquí jugarán la Serie del Caribe y las Águilas Metropolitanas estarán en la Serie de las Américas

Recomendadas

Últimas noticias