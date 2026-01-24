​ Prospectos Eduardo Tait y Leonardo Bernal se mantienen en el top 100

El vaquero Eduardo Tait(Mellizos) y el coclesano Leonardo Bernal (Cardenales) se encuentran en la lista de los mejores 100 prospectos del béisbol, según la última actualización de MLB Pipeline.
Tait de 19 años de la posición 57 ahora se encuentra en la 65, mientras que Bernal de la 92 ahora está en la 98.
Números de Leonardo Bernal y Eduardo Tait en el 2025
Eduardo Tait: Sumando su participación en Clase A y Clase A fuerte con los Phillies y Minnesota, el tercer mejor prospecto de los Twins bateó .253 producto de 111 imparables en 438 turnos al bate, 14 cuadrangulares, 71 carreras producidas, 54 anotadas, 32 dobles, 1 triple, 36 bases por bolas y 99 ponches.
Leonardo Bernal: El receptor coclesano de 21 años y cuarto mejor prospecto de San Luis, jugó en Doble A (Springfield Cardinals), bateando para .247 producto de 98 imparables en 396 turnos al bate, 13 jonrones, 70 carreras empujadas, 58 anotadas, 13 bases robadas, 19 dobles, 49 bases por bolas y 77 ponches.
Tait tiene proyectado llegar a la Gran Carpa en el 2028 y Bernal en el 2027.