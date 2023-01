Serie del Caribe 2023: Federales listos para representar a Panamá

El equipo toma vuelo mañana a las 11:39 a.m. de mañana vía Valencia, donde llegarán a la 1:57, hora panameña. En la mañana el equipo entrenó en el estadio Rod Carew y después se dio la conferencia de prensa en el salón Lloyd LaBeach del Instituto Panameño de Deportes, para brindar los últimos detalles de su participación.

Héctor Brands, Director General de Pandeportes, reiteró el apoyo de la institución a la liga Probeis y le deseo el mayor de los éxitos a los Federales de Chiriquí, que ahora representarán a Panamá en esta importante cita del béisbol.

“Las expectativas son dar el mejor esfuerzo y tratar de quedar entre los cuatro y tratar de llegar a la final”, comentó José Mayorga.

La tarea para los panameños inicia el 2 de febrero ante el equipo local, los Leones de Caracas a las 7:30 de la noche en el estadio la Rinconada.

“Sabemos que va a estar lleno, que habrá mucha energía y que va a ser un buen partido”, agregó

Mayorga apuesta en el debut a la experiencia del exgrandes ligas Davis Romero.

“Estarán muchos fanáticos y es algo que me llena de emoción, porque me gusta que los fanáticos estén allí, atentos al juego, me llena de energía”, comentó el zurdo coclesano.

Romero lanzó el año pasado en la Serie frente a Venezuela también, con los Astronautas de Los Santos.

El resto de la rotación de Panamá es Harold Araúz, Edison frías y Steven Fuentes.

Los Federales de Chiriquí ya conocen lo que es ese torneo, en el 2021 llegaron hasta las semifinales.

FUENTE: PANDEPORTES