Serie del Caribe Kids 2026: Panamá blanquea a México Verde y ya piensa en semifinales

Apoyado en una soberbia labor del lanzador Miguel Samaniego y aprovechando sus oportunidades a la ofensiva, Federales de Chiriquí , representante de Panamá, blanqueó 6-0 a Jaguares de Nayarit ( México Verde ), en el partido que cerró la ronda clasificatoria de la III Serie del Caribe Kids 2026 .

El derecho Samaniego (1-0), en su segunda salida del campeonato, recorrió la ruta completa con 71 lanzamientos. En seis entradas permitió solamente cuatro hits, concedió una base por bolas y ponchó a cuatro para completar la blanqueada. La derrota correspondió al abridor mexicano Julián Ramos.

A la ofensiva, Panamá tuvo como principales figuras a Noah Arauz y Nelson Robledo. Arauz bateó de 3-3 con una carrera impulsada, mientras Robledo se fue de 3-2, incluido un doble, y anotó dos veces. Por México Verde, Ian Espinosa conectó un sencillo y recibió una base por bolas.

Panamá tomó ventaja con dos carreras en el primer episodio, ambas después de dos outs. Kendrick Salina recibió boleto y avanzó por wild pitch, antes de que Armando Stanziola lo impulsara con sencillo al jardín central. Stanziola se robó luego la tercera base y anotó con doble de Nelson Robledo para colocar la pizarra 2-0.

Los canaleros agregaron otra en el segundo. Carlos Pérez abrió con sencillo, se robó la segunda y terminó anotando mediante un lanzamiento descontrolado para ampliar la diferencia a 3-0.

Panamá continuó aumentando la ventaja con dos carreras en el tercero. Robledo abrió con sencillo y anotó en una jugada en la que se combinaron dos errores tras un viraje del lanzador a primera base. Más adelante, Pérez recibió boleto, se robó la segunda, avanzó a tercera con un rodado y cruzó el plato por wild pitch para colocar el encuentro 5-0.

Los Federales cerraron la cuenta en el sexto episodio, cuando Noah Arauz conectó sencillo al jardín derecho para impulsar desde segunda base a Thiago Serracín, estableciendo el definitivo 6-0.

Posiciones definidas en la Serie del Caribe Kids 2026

Al concluir la ronda clasificatoria, República Dominicana terminó invicta con marca de 4-0, mientras Panamá, México Verde y México Rojo finalizaron igualados con 2-2 y en ese mismo orden, luego de aplicarse el sistema de desempate previsto en el reglamento de la competencia.

De tal manera este sábado en la primera semifinal jugarán República Dominicana frente a México Rojo a las 2:00 de la tarde, hora local, y a las 6:00 Panamá vs México Verde, con los primeros como home team.

FUENTE: BÉISBOL CARIBE