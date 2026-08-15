Serie del Caribe Kids 2026: Partidos para hoy sábado 15 de agosto en semifinales FOTO: BÉISBOL CARIBE

Luego de cumplirse la última jornada de la primera etapa, este sábado 15 de agosto se jugarán las dos semifinales de la Serie del Caribe Kids 2026 que se disputa en Nayarit, México.

República Dominicana (LIDOM), México Rojo (Tomateros de Culiacán), México Verde (Jaguares de Nayarit) y Panamá (Federales de Chiriquí), serán los países que se enfrentarán por los dos boletos a la gran final.

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse