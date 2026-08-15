BEISBOL Béisbol -  15 de agosto de 2026 - 08:44

Serie del Caribe Kids 2026: Partidos para hoy sábado 15 de agosto en semifinales

Hoy se disputan las semifinales de la Serie del Caribe Kids 2026, donde Panamá (Federales de Chiriquí) dirá presente.

Serie del Caribe Kids 2026: Partidos para hoy sábado 15 de agosto en semifinales

Serie del Caribe Kids 2026: Partidos para hoy sábado 15 de agosto en semifinales

FOTO: BÉISBOL CARIBE

Luego de cumplirse la última jornada de la primera etapa, este sábado 15 de agosto se jugarán las dos semifinales de la Serie del Caribe Kids 2026 que se disputa en Nayarit, México.

República Dominicana (LIDOM), México Rojo (Tomateros de Culiacán), México Verde (Jaguares de Nayarit) y Panamá (Federales de Chiriquí), serán los países que se enfrentarán por los dos boletos a la gran final.

Los panameños terminaron segundos con récord de 2-2.

Partidos para hoy, sábado 15 de agosto en la Serie del Caribe Kids 2026

  • México Rojo (4) vs República Dominicana (1) en el estadio Coloso del Pacífico “Don Alejo Peralta” (4:00 pm)
  • México Verde (3) vs Panamá (2) en el estadio Coloso del Pacífico “Don Alejo Peralta” (8:00 pm)

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