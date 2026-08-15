Serie del Caribe Kids 2026: Partidos para hoy sábado 15 de agosto en semifinales

Luego de cumplirse la última jornada de la primera etapa, este sábado 15 de agosto se jugarán las dos semifinales de la Serie del Caribe Kids 2026 que se disputa en Nayarit, México.
Los panameños terminaron segundos con récord de 2-2.
Partidos para hoy, sábado 15 de agosto en la Serie del Caribe Kids 2026
- México Rojo (4) vs República Dominicana (1) en el estadio Coloso del Pacífico “Don Alejo Peralta” (4:00 pm)
- México Verde (3) vs Panamá (2) en el estadio Coloso del Pacífico “Don Alejo Peralta” (8:00 pm)