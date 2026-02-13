Serie de las Américas Béisbol -  13 de febrero de 2026 - 16:10

Serie de las Américas 2026: Águilas Metropolitanas quedan fuera del podio

En un encuentro de poca ofensiva panameña, las Águilas Metropolitanas cayeron ante Cuba en el partido por el tercer lugar de la Serie de las Américas 2026.

FOTO: SERIE DE LAS AMERICAS

Panamá, representada por las Águilas Metropolitanas, finalizó en el cuarto lugar de la Serie de las Américas 2026 al perder por pizarra de 7-2 ante Cuba en el Estadio Monumental de Caracas.

Los dirigidos por Rubén Rivera jugaron un total de 8 partidos y tuvieron récord de 5 victorias y 3 derrotas, todas de manera consecutivas, luego de caer contra Argentina (10-6), Colombia (6-4 semifinal) y Cuba (7-2).

Brayan Cáceres cargó con la derrota ante los cubanos, tras lanzar 3.0 episodios de 7 hits, 6 carreras (6 limpias), 3 bases por bolas y 1 cuadrangular.

El jonrón de Edgard Muñoz no fue suficiente - Serie de las Américas 2026

El colonense Edgard Muñoz fue el mejor pelotero a la ofensiva, conectando de 4-2 con 1 jonrón, 2 carreras producidas y 1 anotada.

