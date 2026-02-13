Serie de las Américas 2026: Águilas Metropolitanas quedan fuera del podio

Panamá, representada por las Águilas Metropolitanas, finalizó en el cuarto lugar de la Serie de las Américas 2026 al perder por pizarra de 7-2 ante Cuba en el Estadio Monumental de Caracas.
Brayan Cáceres cargó con la derrota ante los cubanos, tras lanzar 3.0 episodios de 7 hits, 6 carreras (6 limpias), 3 bases por bolas y 1 cuadrangular.
El jonrón de Edgard Muñoz no fue suficiente - Serie de las Américas 2026
El colonense Edgard Muñoz fue el mejor pelotero a la ofensiva, conectando de 4-2 con 1 jonrón, 2 carreras producidas y 1 anotada.