Serie de las Américas 2026: Águilas Metropolitanas quedan fuera del podio

Panamá, representada por las Águilas Metropolitanas , finalizó en el cuarto lugar de la Serie de las Américas 2026 al perder por pizarra de 7-2 ante Cuba en el Estadio Monumental de Caracas.

Los dirigidos por Rubén Rivera jugaron un total de 8 partidos y tuvieron récord de 5 victorias y 3 derrotas, todas de manera consecutivas, luego de caer contra Argentina (10-6), Colombia (6-4 semifinal) y Cuba (7-2).

Brayan Cáceres cargó con la derrota ante los cubanos, tras lanzar 3.0 episodios de 7 hits, 6 carreras (6 limpias), 3 bases por bolas y 1 cuadrangular.

El jonrón de Edgard Muñoz no fue suficiente - Serie de las Américas 2026

El colonense Edgard Muñoz fue el mejor pelotero a la ofensiva, conectando de 4-2 con 1 jonrón, 2 carreras producidas y 1 anotada.