BÉISBOL Béisbol -  7 de febrero de 2026 - 08:55

Serie de las Américas 2026: Partidos para hoy sábado 7 de febrero

Repasa la programación de los partidos para el sábado 7 de febrero en la primera ronda de la Serie de las Américas 2026.

Serie de las Américas

La Serie de las Américas 2026 sigue su curso y para este sábado sigue la segunda y tercera jornada de los partidos donde verán acciones Colombia, Cuba, Venezuela, Nicaragua, Curazao y por supuesto que Panamá.

La novena panameña enfrentará a Colombia en su tercer partido de la competencia.

Argentina no tendrá partidos en esta jornada.

Partidos para hoy sábado 7 de febrero – Serie de las Américas 2026

  • 13:30 (hora local)Colombia vs. Panamá – Estadio Monumental Simón Bolívar (Caracas)

  • 16:30 (hora local) –Curazao vs Nicaragua – Estadio Jorge Luis García Carneiro (La Guaira)

  • 19:30 (hora local) – Cuba vs Venezuela – Estadio Monumental Simón Bolívar (Caracas)

