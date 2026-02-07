Serie de las Américas 2026: Partidos para hoy sábado 7 de febrero

La Serie de las Américas 2026 sigue su curso y para este sábado sigue la segunda y tercera jornada de los partidos donde verán acciones Colombia, Cuba, Venezuela, Nicaragua, Curazao y por supuesto que Panamá.
Argentina no tendrá partidos en esta jornada.
Partidos para hoy sábado 7 de febrero – Serie de las Américas 2026
-
13:30 (hora local) – Colombia vs. Panamá – Estadio Monumental Simón Bolívar (Caracas)
16:30 (hora local) –Curazao vs Nicaragua – Estadio Jorge Luis García Carneiro (La Guaira)
19:30 (hora local) – Cuba vs Venezuela – Estadio Monumental Simón Bolívar (Caracas)