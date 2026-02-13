SERIE DE LAS AMÉRICAS Béisbol -  13 de febrero de 2026 - 07:56

Serie de las Américas 2026: Partidos para hoy viernes 13 de febrero

Repasa los partidos para el 13 de febrero en los partidos por el tercer lugar y final en la Serie de las Américas 2026, con Panamá (Águilas Metropolitanas).

FOTO / sda_beisbol

Panamá (Águilas Metropolitanas) volverá a las acciones este viernes 13 de febrero en el cierre de la Serie de las Américas 2026 en el partido por el tercer lugar.

Resultados del jueves 12 de febrero

  • Panamá 4 - 6 Colombia
  • Venezuela 9 - 1 Cuba

Partidos para hoy en la Serie de las Américas 2026

  • Panamá vs Cuba en el Estadio Fórum La Guaira a las 2:30 P.M. (Tercer lugar)
  • Venezuela vs Colombia en el Estadio Monumental de Caracas a las 6:30 P.M. (Final)
