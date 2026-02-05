Serie de las Américas 2026: Roster de las Águilas Metropolitanas para defender el título

El ex Grandes Ligas Rubén Rivera, mánager de las Águilas Metropolitanas, reveló el roster para defender la corona en la Serie de las Américas 2026.
Los panameños debutarán este jueves 5 de febrero ante Venezuela en el Estadio Monumental de Caracas.
Roster de las Águilas Metropolitanas - Serie de las Américas 2026
Lanzadores
- Teidin Frías
- Darío Agrazal
- Kevin Rodríguez
- Hugo Villalobos
- Luis Machuca
- Olmedo Quezada
- Rafael Rodríguez
- Brayan Cáceres
- Gilberto Chu
- Luis Escobar
- Heito Tokar
- Jorge Quiel
- Jorge Bautista
Receptores
- Robert Mullen
- Carlos Sánchez
Infielders
- Brainer Bonaci
- Carlos Xavier Quiroz
- Gabriel Noriega
- Héctor Rayo
- Edgard Muñoz
- Jason Paterson
- Isaías Velásquez
Outfielders
- David Rodríguez
- Carlos Mosquera
- Eduardo Vaughan
- Ariel Serrano
- José Modorck
- Juan Diego Alonso
Cuerpo técnico
- Rubén Rivera - mánager
- Alberto Acosta - coach de pitcheo
- Rodrigo Orozco - coach de tercera base
- Claudino Hernández - asistente
- Rodrigo Orozco Jr - Coach de primera base
- Kevin Cárcamo - Bullpen/asistente
- Abel Reyes - Trainer
- Gregorio Estrada - Clubby
- César Wong - Gerente