Serie de las Américas 2026: Roster de las Águilas Metropolitanas para defender el título

Conoce el roster de la Águilas Metropolitanas para defender la corona en la Serie de las Américas 2026.

Las Águilas conquistaron la primera edición del torneo en el 2025 bajo el mando de Sebastián Arroyo, venciendo 3-1 a Nicaragua en la final disputada en el Estadio Nacional Soberanía en Nicaragua.

Los panameños debutarán este jueves 5 de febrero ante Venezuela en el Estadio Monumental de Caracas.

Roster de las Águilas Metropolitanas - Serie de las Américas 2026

Lanzadores

  • Teidin Frías
  • Darío Agrazal
  • Kevin Rodríguez
  • Hugo Villalobos
  • Luis Machuca
  • Olmedo Quezada
  • Rafael Rodríguez
  • Brayan Cáceres
  • Gilberto Chu
  • Luis Escobar
  • Heito Tokar
  • Jorge Quiel
  • Jorge Bautista

Receptores

  • Robert Mullen
  • Carlos Sánchez

Infielders

  • Brainer Bonaci
  • Carlos Xavier Quiroz
  • Gabriel Noriega
  • Héctor Rayo
  • Edgard Muñoz
  • Jason Paterson
  • Isaías Velásquez

Outfielders

  • David Rodríguez
  • Carlos Mosquera
  • Eduardo Vaughan
  • Ariel Serrano
  • José Modorck
  • Juan Diego Alonso

Cuerpo técnico

  • Rubén Rivera - mánager
  • Alberto Acosta - coach de pitcheo
  • Rodrigo Orozco - coach de tercera base
  • Claudino Hernández - asistente
  • Rodrigo Orozco Jr - Coach de primera base
  • Kevin Cárcamo - Bullpen/asistente
  • Abel Reyes - Trainer
  • Gregorio Estrada - Clubby
  • César Wong - Gerente

