Ben Whittaker: Ezra Arenyeka "convirtió la pela en UFC"

Ezra Arenyeka y golpes ilegales ante Ben Whittaker

"Sabía que iba a ser duro. Si lo veías en el pesaje y cuando irrumpía en la conferencia de prensa, podías ver que era un luchador. Fue una gran pelea, boxeé hermoso y me quedé con el cinturón", mencionó la estrella en ascenso del país europeo.

“Si me quedara aquí y dijera que no quiero noquearlo entonces estaría mintiendo. Al final del día lo mantuve limpio. Lo lastimé un par de veces pero salí con la victoria. A veces convirtió la pelea en UFC. Me dio un cabezazo; me dio un codazo. Es toda una buena experiencia”, añadió el apodado como "The Surgeon".

Luego del combate, el medallista olímpico en Tokio destacó que buscaba el KO, pero que al final se divirtió arriba del cuadrilátero.

Ahora, Ben Whittaker volverá sus arduos trabajos en el gimnasio, en busca de seguir ascendiendo en los rankings de cara a enfrentar a algún gran nombre de los 175 libras. del continente europeo.