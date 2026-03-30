Dmitry Bivol volverá en mayo para enfrentar reto en Rusia

El actual campeón de la categoría de peso semipesado de la AMB, OMB y de la FIB Dmitry Bivol volverá al cuadrilátero, poco más de un año después de su última aparición, la que fue una victoria ante su compatriota Artur Beterbiev.

Mayo 30 será la fecha para la vuelta del originario de Kirguizistán y su cara a cara será ante el alemán Michael Eifert en el UGMK Arena de Ekaterina de Rusia.

Bivol (24-1, 12 KOs), de 35 años de edad vio acción por última vez en febrero del 2025, en la revancha inmediata ante Beterbiev, en donde logró vencerlo para convertirse en indiscutible de las 175 libras.

La vuelta de Dmitry Bivol

“El 30 de mayo subiré al ring. Prometo ofrecer una pelea hermosa y emocionante. Me esperan dos meses de duro entrenamiento. Me alegra verlos a todos allí”, mencionó Bivol.

Por su parte, Eifert (13-1, 5 KOs), de 28 años de edad ha hecho tan solo 2 apariciones en sus últimos dos años, ante Carlos Eduardo Jiménez y ante el ex campeón Jean Pascal en marzo el 2023.

El de Bautzen, Sachsen, Alemania tendrá una gran oportunidad, en el que será el reto más grande de su carrera profesional, una que inició en el año 2018.

Dmitry Bivol defenderá sus títulos y luego buscará otro gran nombre para su currículum, como el en varias ocasiones mencionado David Benavidez, que enfrentará próximamente al "Zurdo" Ramírez en peso crucero, pero que planea volver a los semipesados.