"El Chulo" René Santiago enfrentará nuevamente reto en Japón, en defensa titular

El unificado campeón mundial puertorriqueño René Santiago enfrentará al japonés al Masataka Taniguchi en defensa de sus dos títulos de la categoría de peso minimosca el próximo 3 de abril y con el Korakuen Hall de la ciudad de Tokio como escenario.

Santiago (15-4, 9 KOs), de 33 años expondrá sus cetros dorados OMB y AMB en territorio asiáticos en donde ha ganado en dos ocasiones de manera consecutiva, en sus dos últimas salidas al escenario.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/WorldBoxingOrg/status/2035032135552111020&partner=&hide_thread=false Stay tuned—next week a new episode of Jabs drops featuring WBO unified 108 lbs champion René “Chulo” Santiago.



The WBO visited Punta Santiago in Humacao to catch up with the champ ahead of his April 3 showdown in Japan. #BeltsMatter pic.twitter.com/Jj4Xuib2Qr — WBO (@WorldBoxingOrg) March 20, 2026

El apodado como "El Chulo" en marzo del 2025 ganó el título OMB, en triunfo por decisión ante Shokichi Iwata y luego volvió a ganar en Japón, en diciembre en cara a cara ante Kyosuke Takami para convertirse en campeón unificado de las 108 libras.

Su rival, Taniguchi (21-5, 15 KOs), de 32 años de edad viene de dos victorias en el 2025, las dos por la vía rápida, ante Condor Inaba y Takeru Inoue.

El originario de Humacao, Puerto Rico, un explosivo púgil diestro que con su estilo se hace atractivo para el público se enfrentará en un choque de estilos en contra de un pegador, que cuenta con un 71.43% de porcentaje de KO.

Velada René Santiago vs Masataka Taniguchi

Marlon Tapales, excampeón de la FIB y la AMB, clasificado como número 1 por The Ring en la categoría de 122 libras, se enfrentará al excampeón de la FIB, Yukinori Oguni, que no figura en el ranking.

Mientras tanto, Tsukuru Midorikawa (5-0, 3 KOs) defenderá su título de peso superwélter de la OPBF por primera vez contra Hisashi Kato (13-14-2, 8 KOs).

El veterano Shinobu Charlie Hosokawa (14-8-1, 11 KOs) se enfrentará a Ryusei Kurobe (1-0), 18 años menor que él, en un combate de peso mediano programado a seis asaltos.