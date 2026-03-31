BOXEO Boxeo Internacional -  31 de marzo de 2026 - 16:23

¿Quién es Jaron Ennis, invicto que busca amenazar los súperwélter?

Conoce a Jaron Ennis, invicto pegador estadounidense que busca coronarse en la categoría de peso súperwélter.

¿Quién es Jaron Ennis

¿Quién es Jaron Ennis, invicto que busca amenazar los súperwélter?

El poderoso noqueador estadounidense Jaron Ennis busca amenazar la categoría de peso súperwélter, con la mira puesta en una futura pelea ante el unificado campeón.

¿Quién es Jaron Ennis?

Nacido en Philadelphia, Pennsylvania, Ennis actualmente tiene 28 años de edad, un atleta que ha brillado desde su andar como amateur y en su carrera como profesional, una que arrancó en el año 2016.

Desde su inicio como profesional, el apodado como "Boots" peleó en el peso wélter, división en la que llegó a coronarse campeón, con recordados pleitos ante Roiman Villa y Eimantas Stanionis, este último para consagrarse campeón de la FIB en el año 2025, pelea que también puso punto y final a su estancia en las 147 libras.

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El brillante ambidiestro de 1.78 m de estatura actualmente tiene un 88.57%, el último de los uno explosivo en el asalto 1 del cara a cara ante Uisma Lima, en lo que fue su primera aparición en el peso súperwélter.

Con su estilo agresivo, con largas y explosivas combinaciones, Jaron Ennis ha tenido un gran ascenso, uno que lo ha elevado a tener una oportunidad de oro por dos cinturones de las 154 libras.

Ahora, el próximo 27 de junio el estadounidense medirá fuerzas ante el actual campeón unificado más joven, el de San Juan Puerto Rico, Xander Zayas, de 23 años de edad.

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