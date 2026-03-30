Xander Zayas defenderá sus títulos ante Jaron Ennis en Brooklyn, en un choque de invictos

Matchroom Boxing, Top Rank y DAZN hacen oficial el cara a cara entre el campeón unificado Xander Zayas y el invicto retador Jaron Ennis, en un choque de talentos en el peso súperwélter, que se llevará a cabo en el Barclays Center.

El 27 de junio será la fecha para un pleito que se ha titulado como "En búsqueda de la Grandeza", entre os púgiles con marca perfecta y que quieren elevar su legado en el deporte.

Zayas (23-0, 13 KOs), joven campeón unificado de 23 años de edad defenderá sus cetros dorados OMB y AMB ante un pegador como Ennis (35-0, 31 KOs), de 28 años de edad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MatchroomBoxing/status/2038647442300658009&partner=&hide_thread=false The Pursuit of Greatness



23-0 @XanderZayas defends his WBO & WBA Unified World Super Welterweight Titles against 35-0 @JaronEnnis at the @barclayscenter, June 27 #ZayasEnnis live on @DAZNBoxing, June 27 @trboxing pic.twitter.com/R2WvVxIYoQ — Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) March 30, 2026

El originario de San Juan, Puerto Rico ganó el título vacante de la OMB por decisión unánime sobre Jorge García Pérez en julio del 2025, y luego añadió a sus vitrinas el título mundial de la AMB en su última salida al escenario, en una vitoria por los puntos ante el ex campeón Abass Baraou, el pasado 31 de enero del presente año.

Por su parte, Ennis saltó al escenario por última vez ante Uisma Lima, el pasado mes de octubre del 2025 con un KO en el 1 asalto, en el que fue su estreno en la categoría de las 154 libras, un pleito que fue realizado en su tierra natal Philadelphia.

Anteriormente, en abril había vencido a Eimantas Stanionis para convertirse en campeón de peso wélter, división en la que estuvo desde que inició su carrera como profesional desde el año 2016.

Un choque que promete emociones con el Xander Zayas vs Jaron Ennis

El atleta de "La Isla", actual campeón unificado más joven presenta armas ofensiva interesantes, un diestro que puede pelear a la corta distancia y también a la larga, con fina esgrima y grandes desplazamientos en el ring.

Xander tiene pegada, lo ha demostrado, pero ante ningún destacado atleta en su andar como profesional, noqueando rivales como Slawa Spomer, Jorge Fortea, Roberto Valenzuela Jr y Elias Espadas, entre otros con nombres pocos conocidos.

Mientras que el apodado como "Boots", tiene un altísimo porcentaje de KOs, con un 88.57%, destacándose por su explosividad y pegada con su derecha e izquierda, manejando ambas guardias de manera de brillante.

No se ha revelado hasta el momento los demás protagonistas de la velada Zayas-Ennis, que será transmitida a través de la señal de DAZN Boxing, en choque que promete emociones.