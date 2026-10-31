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Carlos Rodríguez vs Joel Contreras: EN VIVO, pelea por el título Fedelatin Supermosca

Carlos Rodríguez vs Joel Contreras: EN VIVO

Carlos Rodríguez vs Joel Contreras: EN VIVO, pelea por el título Fedelatin Supermosca

Boxeo Internacional - 

El "Gallero" Carlos Rodríguez se enfrenta al argentino Joel Contreras por el título Fedelatin supermosca .

El boxeador panameño Carlos Rodríguez, conocido como “El Gallero”, afrontará un importante compromiso internacional este sábado 31 de octubre, cuando mida fuerzas ante el argentino Joel Contreras. Ambos pugilistas disputarán el Campeonato Fedelatin supermosca de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), en una velada que tendrá lugar en Punta del Este, Uruguay.

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