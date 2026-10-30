Carlos Rodríguez vs Joel Contreras: Fecha, hora y dónde ver pelea por título Fedelatin Supermosca

El boxeador panameño "El gallero" Carlos Rodríguez tendrá un importante desafío internacional el sábado 31 de octubre, cuando se enfrente al argentino Joel Contreras por el Campeonato Fedelatin supermosca de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), en Punta del Este, Uruguay.

Rodríguez de 27 años llegará a este compromiso con un récord profesional invicto de 8 victorias, 0 derrotas y 2 empates, con dos triunfos por nocaut. El púgil panameño viene de superar por decisión a Leroy Estrada el pasado 22 de mayo, en Panamá, y buscará aprovechar esta oportunidad para conquistar un nuevo cinturón regional.

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