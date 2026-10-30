El boxeador panameño "El gallero" Carlos Rodríguez tendrá un importante desafío internacional el sábado 31 de octubre, cuando se enfrente al argentino Joel Contreras por el Campeonato Fedelatin supermosca de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), en Punta del Este, Uruguay.
Por su parte, Contreras, de 23 años, presenta una marca de 12 victorias, 1 derrota y 0 empates, con cuatro triunfos por nocaut.
Carlos Rodríguez vs Joel Contreras: Fecha, hora y dónde ver pelea por título Fedelatin Supermosca
- Fecha: Sábado, 31 de octubre de 2026
- Hora: 8:00 p.m.
- Lugar: Centro de Convenciones de Punta del Este, Uruguay
- Dónde ver: En vivo por RPC con Lo Mejor del Boxeo