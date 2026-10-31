LPF: EL FVS se estrenó en la victoria del Tauro FC sobre Árabe Unido

Tauro FC consiguió una importante victoria por 3-1 sobre el Deportivo Árabe Unido en la jornada 14 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol ( LPF ), en un encuentro disputado en el Estadio Armando Dely Valdés, que tuvo como protagonista un acontecimiento histórico: el estreno del sistema Football Video Support (FVS) en el balompié nacional.

El compromiso no solamente dejó cuatro anotaciones, sino que también permitió observar por primera vez la utilización de esta herramienta tecnológica en el fútbol panameño, generando expectativa entre jugadores, cuerpos técnicos y aficionados.

MOMENTO HISTÓRICO Se utiliza oficialmente el FVS en el gol de Árabe Unido por primera vez en Panamá. #LPFxRPC pic.twitter.com/hyIgupNNgz

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El primer reto del FVS terminó confirmando un gol

La historia del FVS en Panamá comenzó con una jugada protagonizada por Gustavo Chará, quien anotó para el Deportivo Árabe Unido al minuto 27.

¡Otro momento histórico!



Sergio “Jeringa” Guzmán fue el primer técnico en utilizar el FVS en Panamá en la #LPFxRPC pic.twitter.com/w3i9zY6nHI — Deportes RPC (@deportes_rpc) October 31, 2026

La acción fue sometida a revisión inmediatamente. Tras analizar la jugada, el árbitro central Richard Tejada decretó oficialmente el gol, convirtiendo esta acción en la primera revisión del sistema FVS en el fútbol panameño.

Posteriormente, el director técnico del Árabe Unido, Sergio 'Jeringa' Guzmán, también hizo historia al convertirse en el primer entrenador en solicitar un reto mediante el procedimiento del FVS, entregando la tarjeta correspondiente al cuarto árbitro por una jugada dentro del área.