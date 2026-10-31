LPF: EL FVS se estrenó en la victoria del Tauro FC sobre Árabe Unido

Tauro FC consiguió una importante victoria por 3-1 sobre el Deportivo Árabe Unido en la jornada 14 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), en un encuentro disputado en el Estadio Armando Dely Valdés, que tuvo como protagonista un acontecimiento histórico: el estreno del sistema Football Video Support (FVS) en el balompié nacional.
El primer reto del FVS terminó confirmando un gol
La historia del FVS en Panamá comenzó con una jugada protagonizada por Gustavo Chará, quien anotó para el Deportivo Árabe Unido al minuto 27.
La acción fue sometida a revisión inmediatamente. Tras analizar la jugada, el árbitro central Richard Tejada decretó oficialmente el gol, convirtiendo esta acción en la primera revisión del sistema FVS en el fútbol panameño.
Posteriormente, el director técnico del Árabe Unido, Sergio 'Jeringa' Guzmán, también hizo historia al convertirse en el primer entrenador en solicitar un reto mediante el procedimiento del FVS, entregando la tarjeta correspondiente al cuarto árbitro por una jugada dentro del área.