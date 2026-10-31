FC Barcelona golea al Alavés para recuperar la confianza en LaLiga

El FC Barcelona , con un Fermín estelar, finiquitó con una goleada (6-1) la visita del Deportivo Alavés al Spotify Camp Nou en la fecha 11 de LaLiga , que, tras vivir una clásico de alto voltaje que finalizó con derrota ante el Real Madrid, disfrutó de una velada de lo más plácida resuelta con cuatro goles en la primera mitad.

El 1-0 a los 8 minutos le permitió esquivar la ansiedad por resolver pronto el duelo después de encadenar sus dos primeros tropiezos de la temporada en el clásico ligero y contra el PSG en la 'Champions'.

Un pase filtrado de Pedri al desmarque de ruptura de Fermín, habilitaba al centrocampista andaluz, que asistía a Raphinha para que marcara a placer el primero de la noche.

El Barça volvió a marcar en la segunda que tuvo. Esta vez, el asistente fue Lamine Yamal y el goleador Fermín, quien fusilaba a Sivera de tiro cruzado tras aparecer desde la segunda línea.

El 3-0 llegaría en el minuto 41, en una robo de Fermín, que esta noche estuvo en todas partes. Tras recuperar el balón, el '7' azulgrana habilitaba de primeras a Raphinha para que marcara su decimoquinto tanto en LaLiga sobre la salida desesperada de Sivera.

Cuando parecía que el choque se iba al descanso, llegó el cuarto en un tiro seco desde la frontal que Lamine Yamal ajustaba al palo tras una cesión atrás de Cancelo.

Primero fue Pedri al que Bernal relevó en el entreacto, a Raphinha le tocó justo después que Adeyemi enviara a las nubes otro regalo de Fermín cuando lo más fácil era enviar el balón al fondo de la red.

El doblete de Lamine Yamal con el FC Barcelona

Y a Lamine Yamal le tocaría el siguiente turno de descanso tras hacer el quinto, en el 64. Un gol con cierto suspense, pues la jugada tuvo que validarla el VAR por un posible fuera de juego del '10' azulgrana, quien recibió una balón del recién ingresado Gabriel Jesus para batir al portero visitante con una vaselina sutil.

Gordon, el que fue su relevo, haría el sexto a falta de un cuarto de hora para el final, ganándole la carrera a Guevara y definiendo sobre Sivera tras recibir un asistencia estratosférica de Rodri, el protagonista negativo en la jugada siguiente.

Y es que una pérdida suya provocó el gol del honor del Alavés en la recta final del choque, obra de Mariano, quien hacía pocos minutos que había relevado a Lucas Boye en el terreno de juego.

Un tanto que no lograba maquillar la goleada encajada por el equipo vasco, que prosigue con su caída en picado en la clasificación tras encadenar siete partidos sin ganar en LaLiga.

FUENTE: EFE