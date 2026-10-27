Panameño Héctor Afú será el árbitro de la pelea entre Canelo Álvarez y Christian Mbilli Foto: IA

El árbitro panameño Héctor Afú fue designado oficialmente para dirigir el combate por el título supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) entre el mexicano Saúl Canelo Álvarez y el francés Christian Mbilli .

La designación fue anunciada formalmente por los organismos oficiales y la promotora del evento, confirmando la presencia de un representante panameño en uno de los combates más esperados de la cartelera internacional.

¿Dónde y cuándo es la pelea entre Canelo Álvarez y Christian Mbilli?

La pelea se celebrará el sábado 31 de octubre de 2026 en el Kingdom Arena de Riad, Arabia Saudita, como parte de la cartelera estelar de la Riyadh Season.

Con este nombramiento, Héctor Afú tendrá la responsabilidad de impartir justicia sobre el cuadrilátero en un enfrentamiento que pondrá en juego el título supermediano del CMB, con dos figuras del boxeo internacional como protagonistas.