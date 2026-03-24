¿De cuánto es la diferencia de estatura entre Sebastian Fundora y Keith Thurman?

El actual campeón de la categoría de peso superwélter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) Sebastian Fundora enfrentará este fin de semana al experimentado púgil Keith Thurman, en un combate con mucha diferencia de estatura entre los atletas, ambos estadounidenses.

Fundora (23-1-1, 15 KOs), originario de Coachella, California liderará velada de PBC a través de la señal de RPC en el MGM Grand Garden Arena de la ciudad de Las Vegas.

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Como es costumbre, cada vez que "La Torre Infernal" sube al cuadrilátero hay una diferencia grande de estatura, una que incluso sigue sorprendiendo.

¿Cuál es la diferencia de estatura entre Sebastian Fundora y Keith Thurman?

Son 20 centímetros la diferencia de estatura entre los púgiles de las 154 libras, que el sábado saltarán al escenario, en un esperado choque titular.

Sebastian Fundora mide 1.97 , mientras que el nacido en Clearwater, Florida Keith Thurman 1.77 .

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Juventud y estatura ante la explosividad y la experiencia del boxeador de 38 años de edad, que a lo largo de su carrera ha vivido "guerras" ante Manny Pacquiao, Danny García, Shawn Porter y Josesito López.

Fundora-Thurman se llevará a cabo este sábado 28 de marzo en velada que podrás sintonizar por RPC con lo Mejor del Boxeo.